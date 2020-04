Una avioneta aterrizó de emergencia en Los Alamitos

Una aeronave modelo Cesna perdió potencia y se habría aproximado a tierra aterrizando de emergencia en los terrenos del Coyote Creek Riverbed de Los Alamitos.

7:30pm-Wardlow Rd./San Gabriel River: LBFD units arrived to a single engine Cesna that made an emergency landing in riverbed after losing power. Plane was attempting to land at LGB. Pilot and passenger unharmed and no damage to airplane. pic.twitter.com/SKyHJ2LbZw

— Long Beach Fire (CA) (@LBFD) April 15, 2020