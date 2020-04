Coyotes invaden San Francisco durante la noche

El coronavirus ha traído muchos cambios al a vida de la gente y también a la vida de los animales silvestres quienes han retomado espacios a los que tenían años sin llegar.

Recientemente un residente de San Francisco, California uso sus redes sociales para mostrar la reunión de unos coyotes cerca de su residencia en el vecindario de North Beach.

North Beach, Greenwich & Powell, San Francisco. Coyotes howling at almost midnight last week. 😱 pic.twitter.com/ABB44LGj5n

— Jen (@ellewoodsgolfs) April 14, 2020