Entregarán comidas gratis a los adultos mayores de Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles continua incrementando sus esfuerzos para ayudar a los residentes angelinos a sobrellevar la crisis del coronavirus y esta vez le toca a los ancianos.

El pasado miércoles el alcalde de L.A., Eric Garcetti, anunció la creación de un programa que entregará 10 comidas preparadas a la semana a las personas mayores de 60 años.

Through a partnership with @ForEveryTable and @AccessServiceLA, seniors can have healthy meals delivered to their homes. Angelenos ages 60 and older who are not currently participating in other meal programs can call 213-263-5226 between 9 am- 5 pm tomorrow to participate. pic.twitter.com/YGP7cQeWgw

— MayorOfLA (@MayorOfLA) April 16, 2020