“No suena mal”: Andrés Iniesta no cierra la puerta a dirigir al Barça al lado de Xavi

Andrés Iniesta cree que un eventual retorno de Xavi al club culé como entrenador sería “una gran noticia”, y no descarta sentarse en los banquillos junto a su excompañero en el futuro.

El legendario centrocampista del Barça y de la selección española así lo dijo en una entrevista concedida con motivo del lanzamiento del documental sobre su carrera “Andrés Iniesta – El héroe inesperado”, disponible solo en Europa por el momento.

“No suena mal”, respondió Iniesta ante la pregunta de si se veía algún día repitiendo en los banquillos la pareja estelar que formaba con Xavi Hernández en el centro del campo del Barça y de la Roja..

“Yo ahora mismo sigo jugando y él es entrenador. No sé si me sacaré el carné de entrenador o dónde estaré. Es decir, para imaginar o para inventar está muy bien, pero luego ya veremos“, señaló el ex futbolista

“Lo que tengo claro es que personas o jugadores que han sido tan importantes para el Barca, creo que sería una gran noticia que pudiesen ir volviendo y pudiesen desempeñar funciones que estuviesen capacitados para hacer, añadió Iniesta.

