Sin miedo al coronavirus: ¿Cuáles son las ligas que tendrán fútbol este fin de semana?

Sí, aún hay ligas de fútbol que se disputarán en ciertos países, aquí te decimos dónde

Aunque la pandemia del coronavirus sigue azotando a gran parte del mundo, hay 5 países que parecen no temerle, ya que no han suspendido sus eventos deportivos. Aquí te decimos dónde habrá fútbol este fin de semana.

BIELORRUSIA

Esta liga arrancó su temporada hace apenas unas semanas, cuando el pico de contagios estaba en su máximo punto en países como Italia y España. El presidente de la nación argumenta que no hay razón para cancelar los partidos, ya que no hay muertos por esta enfermedad en el país y apenas cuentan con 29 personas contagiadas.

Pese al optimismo de su mandatario, los habitantes se lo toman con cautela, ya que ellos prefieren, por iniciativa propia, no asistir a los encuentros y esa es la razón por la que los estados están prácticamente vacíos.

🤦🏽En BIELORRUSIA se sigue JUGANDO AL FÚTBOL⚽️. Esta es LA IMAGEN del Dynamo Brest-Isloch Minsk que se disputa ahora mismo. pic.twitter.com/dPh0uQROeZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 12, 2020

NICARAGUA

Es el único país de todo el continente que optó por mantener el fútbol, hasta el momento se han realizado todas las jornadas de la liga de la primera división, pese a las críticas de muchos habitantes que sí están preocupados. Este fin de semana se disputará la última fecha de la fase regular, la que definirá a los equipos que clasificarán a la Liguilla.

Aunque en la nación sólo se reportan nueve casos positivos al coronavirus y un deceso, los habitantes prefieren no ponerse en riesgo y mantenerse en aislamiento por iniciativa propia. De acuerdo con una encuesta de AFP, el 58% de la población desconfía de la capacidad del sistema de salud para hacer frente a una emergencia epidemiológica.

Hoy a las 9PM, en Instagram Live, conversamos con Rodolfo Forbes, un panameño que milita en el fútbol nicaragüense, con el H&H Export Sebaco de segunda. La máxima de Nicaragua, es una de las cinco ligas del mundo, donde todavía se juega fútbol. Forbes, con mucho que decir. pic.twitter.com/ZraNUYPN4y — SomosBucoFútbol (en 🏠) (@somosbucofutbol) April 16, 2020

TURKMENISTÁN

Es una nación que no sólo no le teme al coronavirus, sino que lo han “prohibido”. Su presidente, Gourbangouly Berdymoukhamedov, quien ocupa el cargo desde el 2006, cree firmemente que la pandemia es sólo una amenaza para la economía, por lo que no han decretado cierre de escuelas ni aislamiento. Al contrario, en Turkmenistán está prohibida la palabra coronavirus y todo aquel que sea sorprendido en la calle portando un cubrebocas, de inmediato es arrestado.

En cuanto a fútbol, este fin de semana se disputará la jornada 4 del torneo sin ninguna restricción.

¡VUELVE EL FÚTBOL! ⚽

Este sábado 18, se reanudará la liga de Turkmenistán, liga que cuenta con 8 equipos y no tiene descenso. El país asiático no tiene casos de COVID-19. Además, el presidente prohibió mencionar la palabra 'coronavirus' y el uso de mascarillas. pic.twitter.com/d6xX7NAyFW — Jugada Preparada (@jugada_pre) April 17, 2020

TAYIKISTÁN

El presidente Emomali Rahmon insiste en que la clave en que aún no haya habido casos en un país con más de 9 millones de personas es por la higiene de cada uno de sus habitantes; como no han detectado ningún infectado, han decidido que el fútbol se realice, aunque a puerta cerradas como única medida de precaución.

Nos ha contado @MundoMaldini que en la liga de Tayikistán🇹🇯 las vallas publicitarias tenían un mensaje para todos nosotros: 💪🏻"Stay Strong, Spain! 😍GRACIAS pic.twitter.com/ldVeR445zl — Tiempo de Juego (@tjcope) April 11, 2020

BURUNDI

Hasta el momento se tienen registrados cinco casos positivos de coronavirus en el país, uno de los cuales terminó en deceso. El gobierno tiene una campaña en radio y televisión para difudir las medidas de seguridad; sin embargo, consideran que tienen tan pocos casos (en 11 millones de habitantes) que no es necesario detener las actividades en la nación, y esto incluye al fútbol.