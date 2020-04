¡Hay tiro! Román “Chocolatito” González y Francisco “Gallo” Estrada están ansiosos por pelear

Estrada y González pelearon en 2012 por el título del nicaragüense, el cual retuvo

Cuando el nicaragüense Román “Chocolatito” González conquistó el campeonato mundial supermosca de la AMB al derrotar en febrero pasado a Khalid Yafai, se comenzó a especular en la posibilidad de una segunda pelea con el mexicano Francisco Estrada, quien es campeón supermosca del CMB, la cual hoy parece muy cercana.

“He tenido tres derrotas y he vengado a dos de ellas. Todavía no he podido vengar mi derrota ante González porque nunca volvimos a pelear, pero espero que esta vez gane y esa pérdida también se vengará”, comentó el “Gallo”.

“Será una muy buena pelea. Todos hablan antes de la pelea, pero lo único que importa es el día de la pelea. Ambos tenemos que demostrarle al público que las divisiones más ligeras pueden dar un buen espectáculo. Somos los que llevamos el boxeo en este momento, las clases de peso más pequeñas, y cuando pelee con Estrada, será histórico”, explicó Román.

Estrada y González tuvieron una pelea por el campeonato mundial minimosca de la AMB, en posesión del nicaragüense, en 2012. Aquella pelea fue ganada por el “Chocolatito” por decisión unánime, en un resultado que para muchos fue controversial.