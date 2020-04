Con cuidado: Texas va bien; pero todo peligra si se reabre el estado de manera muy “agresiva”

Los modelos están proyectando menos muertes

TEXAS – Las proyecciones en Texas relacionadas con el coronavirus por el modelo del Instituto de Mediciones Sanitarias de la Universidad de Washington cambian constantemente, pero en general los números son prometedores.

Sin embargo, el doctor Peter Hotez dijo que todavía hay mucho trabajo por hacer antes de reabrir las grandes ciudades del estado. Hotez es un experto de enfermedades en la Universidad de Baylor.

El doctor explicó que Texas quizás estará atravesando el pico de casos durante estos próximos días, pero advirtió que Houston, la ciudad más grande del estado, muestra una tendencia diferente y aún falta para que llegue a su pico.

El más reciente modelo de COVID-19 para el estado muestra noticias prometedoras. Especialmente en la cantidad de muertes proyectadas. La más actualizada data muestra un descenso dramático. Al comienzo de abril se proyectaban más de 6,000 muertes en Texas para agosto. Ahora los modelos pronostican 947 fatalidades para el 4 de agosto.

“Al momento que empezamos a ver lo que ocurría en Nueva York inmediatamente tomamos medidas estrictas de distanciamiento social en Houston, por ejemplo, y los resultados han sido muy positivos”, comentó Hotez.

Las medidas han dado resultado y es por eso qué Hotez recalca la importancia de no bajar la guardia.

Mientras que líderes alrededor del estado ya comienzan a tomar pasos para reabrir la economía Hotez advierte que esto tiene que ser un proceso muy lento.

“Hay mucha gente caminando por las ciudades que no muestran síntomas, pero tienen el virus y lo están transmitiendo a otros. No sabemos quién lo tiene y quién no, es por eso qué es importante mantener el distanciamiento social por más tiempo”, explicó el doctor.

La problemática que tienen ciudades como Houston es que no se han realizado suficientes pruebas y es probable ver resurgir los casos si se reabre la ciudad muy pronto.

Cabe señalar que las proyecciones prometedoras para Texas son posibles en gran parte a que se asume que las medidas de distanciamiento social se mantienen fijas durante todo el mes de mayo.

“No podemos reabrir de manera muy agresiva, podríamos perjudicar todo lo que se ha logrado”, sentenció Hotez.

Si las medidas se mantienen es posible hacer la transferencia de mitigación a contención después del 1 de junio, según lo modelos.

