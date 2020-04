La mansión de Michael Jordan que no puede vender desde hace ocho años

Michael Jordan, que aparece en el nuevo documental de Netflix ‘The Last Dance’, ha estado tratando de vender su mansión de Chicago durante ocho años, pero no puede encontrar a nadie que quiera comprarlo por $30 millones de dólares..

La leyenda de los Chicago Bulls intentó subastar la propiedad de Highland Park, Illinois en 2013, pero nadie ofertó el mínimo de casi $15 millones de dólares.

Michael Jordan's mansion has been on the market for a very, very long time https://t.co/XhhX58B82N

— Sports Illustrated (@SInow) April 17, 2020