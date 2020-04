Una fiesta en medio de la cuarentena termina con varios arrestos en Los Ángeles

Aburridos y desafiando la orden de cuarentena, algunos residentes del sur de Los Ángeles decidieron hacer una fiesta el viernes por la noche, sin embargo, la Policía intervino para acabar con ella.

Como si se tratara de una película, más de 50 oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles acudieron a una residencia para acabar con la fiesta que tenia a más de 100 personas.

#BREAKING: Dozens of LAPD officers are responding to a large gathering of over 100 people in South LA. https://t.co/pdaHAS8bge pic.twitter.com/DzL6nxTfOs

— CBS Los Angeles (@CBSLA) April 18, 2020