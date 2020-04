Abre una lata de sopa 25 años después de haber caducado y ni te imaginas cómo se ve

Para matar el aburrimiento en esta cuarentena, un usuario de Twitter compartió los resultados de este experimento y se volvió viral

¿Alguna vez alguien te preguntaste qué hay en el interior de una lata de comida muchos años después de vencida? Este fue el disparador de un usuario de Twitter que se tomó el trabajo de descubrirlo junto a cientos de seguidores.

Encontró una lata que tenía fecha de vencimiento en 1995 y relató el paso a paso hasta que llegó al contenido: una masa con aspecto desagradable.

En una serie de tuits, Matt, el joven estadounidense que dirige un sitio de juguetes de los 80, mostró con fotos cada etapa de la engorrosa aventura y casi de inmediato se hizo viral.

I have a wildly corroded can of Spider-Man Pasta from 1995. And if this gets 1995 retweets, I’ll show you what’s inside. pic.twitter.com/adEFFPNNO9 — Dinosaur Dracula (@DinosaurDracula) April 16, 2020

Con la excusa de generar una conversación con sus amigos de Internet, en medio de comentarios sobre la alimentación en plena cuarentena por la expansión del virus covid-19, el muchacho sorprendió con su experimento.

Si bien detalló que fue dificultoso poder abrirlo, lo cierto es que tras varios intentos y un poco de fuerza extra, la lata vencida se abrió y el interior era desagradable.

I put the can opener to work, unsettled by the rust, but emboldened by the lack of noxious fumes. I turn the knob and wince, unable to rule out the possibility that the contents have mutated into something alive & malevolent. (2/5) pic.twitter.com/IBmJXBWZI2 — Dinosaur Dracula (@DinosaurDracula) April 16, 2020

“Abrir una lata de pasta Spider-Man corroída salvajemente desde 1995”, escribió y en cuestión de horas, su publicación fue compartida miles de veces, con comentarios desagradables por su resultado.

They say tragedy plus time equals comedy, but there's nothing funny about 15 ounces of Spider-Man Pasta reduced to a rotted 3-ounce chunk. Recalling the fate of Jordy Verrill in Creepshow, I'm thankful for my rubber gloves. (3/5) pic.twitter.com/W5WqQ7wEHs — Dinosaur Dracula (@DinosaurDracula) April 16, 2020

¿Cuánto tiempo después de vencido se puede comer un alimento?

Según el libro Cazabacterias publicado por la Editorial Siglo XXI: “La fecha de vencimiento es establecida por la industria de modo de garantizarnos que el producto mantendrá sus características (por las que hemos pagado) y nos nos causará daño”.