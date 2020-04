La Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California ante la pandemia

El líder migrante Guadalupe Gómez regresó al mando de la emblemática Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California (FCZSC), despúes de haber fungido como presidente de esta organización hace casi veinte años. La FCZSC es una de las organizaciones migrantes de más antigüedad, aglomerando a cientos de migrantes zacatecanos en clubes de oriundos a través de las décadas. La Federación se destaca tanto por su trabajo en beneficio de comunidades de origen en Zacatecas, como por impulsar el desarrollo y bienestar de la comunidad migrante en Estados Unidos.

Ahora con la crisis del coronavirus, la organización enfrente unos de sus retos más severos, que al igual que ella, rebasa fronteras.

Entrevisté a Lupe Gómez justo antes del brote de la pandemia que está paralizando al planeta. En ese momento, los retos que aquejaban al nuevo presidente de la FCZSC parecían banales. Actualizar la página de internet y cuentas de la organización no lucrativa estaban entre sus tareas cotidianas. El reto más grande era impulsar los proyectos de inversion en Zacatecas sin el mecanismo del ahora extinto programa 3×1, del cual Gómez fue impulsor y el cual el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), eliminó como parte de su “austeridad republicana”. Al retomar las riendas de la FCZSC, su meta era “devolver el poder a los migrantes y las comunidades” con el ejercicio de programas como el 2×1 a nivel estatal.

Efraín Jiménez, anterior vice president de FCZSC, resalta cómo el gobierno de México acude a las federaciones de migrantes en Estados Unidos en tiempos de crisis para ayudar a sus comunidades de origen, cada vez que hay un desastre o fenómeno natural por ejemplo. “Los migrantes somos una linea de vida” para las comunidades en ambos lados de la frontera, comenta Jiménez. Desde el resguardo de su comunidad natal ante la pandemia pregunta: “¿Como vamos a ayudar a los migrantes indocumentados que no recibirán apoyos del gobierno federal en Estados Unidos?” Y por el otro lado, al preguntarle que donde quedan los migrantes dentro de la “cuarta transformación” de AMLO en México, responde el experimentado migrante binacional: “nos mencionan en su retórica, pero nos dejan fuera de la política”.

Sin duda, la crisis del coronavirus no será la excepción y organizaciones como FCZSC tendrán que hacerle frente a la pandemia en ambos lados de la frontera. Los académicos que han estudiado la historia política de esta organización han recalcado algunas de sus contradicciones y problemas internos. Entre ellos destaca la crítica feminista: la falta de representación de género en posiciones de liderazgo y la reproducción de roles de género tradicionales dentro de la organización. Y por supuesto no podría faltar la crítica política: la ingerencia partidista, la grilla, el protganismo y el divisionismo.

Pero esta crisis, como cualquier otra, es una prueba de fuego para el liderazgo de la FCZSC, el cual tendrá que estar a la altura de la coyuntura transnacional.

¿Que hacer con la federación ante la actual crisis? “Nadie tiene la formula exacta” para enfrentar la contingencia, dice Efraín Jiménez. Mientras tanto, Lupe Gómez me comenta por correo electrónico que aunque están restringidos por la pandemia, la FCZSC espera poder llevar a cabo sus labores de siempre: promoción cultural mediante el certamen de Señorita Zacatecas, evento icónico anual que se lleva a cabo en el Quiet Cannon; becas estudiantiles y obras de infraestructura social en comunidades de origen, como lo son pavimentación de caminos, drenajes, electrificación, escuelas y demás.

En cuanto a la pandemia, comenta Gómez que la Federación planea “distribuir víveres a traves de los clubes Zacatecanos a las familias más necesitadas”. También piensan contribuir con un banco de comida en Montebello, buscando beneficiar “a nuestra gente indocumentada que no tiene derecho a recibir desempleo ni el apollo de estímulo económico del gobierno federal”.

En Lupe Gómez la FCZSC tienen un “lider firme, de unión” que “no titubea”, señala Efráin Jiménez. Liderazgo solidario, equitativo, transparente y honesto es justamente lo que la FCZSC—y el mundo—necesitan ahora más que nunca.

*Adrián Félix es profesor de estudios étnicos en la Universidad de California en Riverside y es el autor del libro Specters of Belonging: The Political Life Cycle of Mexican Migrants.