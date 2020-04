Trump aclara que suspenderá la “green card” y no las visas de trabajo temporal

El presidente Donald Trump precisó este martes que su orden ejecutiva para suspender la inmigración a Estados Unidos sólo aplicará a las personas que buscan la residencia permanente o “green card”, que durará 60 días y no afectará a los programas de visa de trabajo temporal.

“La orden ejecutiva se está escribiendo ahora mientras hablamos, probablemente mañana esté lista”, dijo Trump durante una conferencia de prensa.

La noche del lunes el presidente Trump escribió un mensaje en Twitter que hacía suponer que el mandatario suspendería toda la inmigración al país de forma temporal.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020