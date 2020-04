Viven 28 días en la fábrica donde hacen material protector para personal médico

Una cuarentena al servicio de los héroes del coronavirus.

Más de 40 trabajadores vivieron por 28 días en una planta de la empresa Braskem para producir polipropileno, un material esencial para hacer las mascarillas N95 y otros elementos para la protección del personal médico que atiende la emergencia del coronavirus.

Directivos de la compañía organizaron una situación de vivienda para los trabajadores en la planta de Marcus Hook, un suburbio de Philadelphia. Los empleados llegaron a tener jornadas de 12 horas durante ese periodo, y solamente vieron a sus familias cuando estas pasaban en vehículos para expresar su apoyo. La planta fue acondicionada con cocinas.

'Live-in-Mode' Braskem Employees Ensure Continued PP Production in the Battle Against Coronavirus https://t.co/7l5Jd8cR11 pic.twitter.com/DHm0RVU3cw

La compañía dijo que los trabajadores que aceptaron ‘vivir’ en la planta recibieron un aumento en el salario. Braskem hizo rotación del personal para conceder una semana libre a los empleados implicados.

CLOCKING OUT: This group of workers at Braskem in Marcus Hook are going home after living at the plant the last 28 days.

The plant makes material used in the production of N95 masks, hospital gowns, and sanitary wipes.@6abc pic.twitter.com/5WGUsoXX21

— George Solis (@GeorgeSolis) April 19, 2020