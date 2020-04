5 Famosos que son amantes de la cocina

Algunas celebridades son muy habilidosos en la cocina

Las enfrijoladas de Anahí Puente dieron mucho de qué hablar en las redes sociales, pues la ex RBD compartió una receta que no agradó a los usuarios y evidenció que su fuerte no es la cocina. Sin embargo a diferencia de ella existen varios famosos que sí son amantes de la cocina, algunos incluso tienen sus propios libros. Te dejamos una lista de ellos.

1. Chiquis Rivera

La hija de Jenni Rivera es una de las famosas que siguen la dieta keto y a través de sus redes sociales ha dado deliciosas y saludables recetas que ella misma cocina.

2. Eva Longoria

La actriz latina lanzó un libro con las mejores recetas latinas que conoce. Titulado Eva’s Kitchen: Cooking with love for family and friends. Entre sus platillos mexicanos favoritos está la sopa de tortilla.

3. Aracely Arámbula

A la actriz le encanta pasar tiempo cocinando con sus hijos, y es que tras su participación en Master Chef Latino parece que se inspiró para avivar su gustó por la cocina.

4. Marco Antonio Regil

El conductor es un orgulloso vegano que no duda en dar sus mejores tips para la alimentación y en más de una ocasión él mismo ha tenido que preparar sus recetas más saludables.

5. Alan Tacher

Algo que ama el conductor son los tacos al pastor, el típico platillo mexicano. Y hace unos años los aprendió a preparar para no quedarse con las ganas cada que se le antojen.