5 maneras sencillas para ahorrar energía (y dinero) en tu casa, según Home Depot

Mata dos pájaros de un tiro: ayuda al medio ambiente y a tu economía familiar

Ahorrar, la palabra que todos deseamos, pero pocos conseguimos. Si eres propietario o incluso aunque alquiles un lugar, hay ciertos servicios de los que no te puedes escapar: luz, agua, calefacción, gas.

En la actualidad tienes muchas opciones para no sólo ahorrar energía que te permita cuidar al medio ambiente, sino que además tu cartera te va a agradecer seguir con estos 5 consejos propuestos por Home Depot.

1. Apaga los interruptores

Aunque parezca una de las acciones más obvias en el hogar, lamentamos decirte que no siempre lo es para muchos integrantes de la familia (incluso para ti mismo). No son pocos los domicilios que dejan prendidas las luces y ventiladores en habitaciones que no se ocupan. Aprovecha al máximo la luz natural.

En este punto, también es preciso señalar que las bombillas incandescentes consumen mayor energía que los focos ahorradores LED. En el mercado existen opciones inteligentes que pueden programarse con un horario determinado para ahorrar dinero.

2. Revisa tu calentador de agua

Los calentadores de agua consumen energía de manera muy significativa y aumentan sus facturas cada mes. Eso sin contar que si funcionan de manera inadecuada, prendiéndose cada 30 minutos por algún desajuste, olvídate del ahorro, termina también siendo un riesgo de un accidente.

Lo mejor sería adquirir un nuevo modelo que tecnológicamente permita el ahorro de gas y/o electricidad. Si no alcanza a tu presupuesto, acércate con un profesional para que te brinde la mejor recomendación para tus posibilidades.

3. Busca electrodomésticos ahorradores

Cada que puedas, aunque sea de poco en poco, procura cambiar todos tus viejos electrodomésticos por algunos de más recientes y con las mejores características de ahorro que puedas conseguir. Recuerda que aún estas piezas suelen ser algo costosas, pero a mediano y largo plazo, verás un cambio en tus facturas que sin duda pagarán tu inversión.

4. Inteligencia en la temperatura

Dejar prendidos los termostatos para lograr la temperatura idónea durante gran parte del día, es un aparato que requiere de mucha energía para su funcionamiento y que además se utiliza durante bastante tiempo.

Al igual que en el punto anterior, hay termostatos inteligentes que no sólo te permiten ahorrar energía, sino despreocuparte de los horarios con su programación y rápido aprendizaje de los mismos, que te permita disfrutar de una temperatura óptima todo el día.

5. Aislar y climatizar

Si tienes una casa bien aislada, con buen calafateo en puertas y ventanas, no sólo te protegerá del frío en el invierno, sino que también te ayudará a mantener un clima interior agradable con las altas temperaturas del verano.

Tapetes y telas también son de gran ayuda para no forzar el trabajo de su calefacción. Recuerda también que un buen uso de las cerdas de tus ventiladores de techo, pueden hacer la diferencia según el clima.

