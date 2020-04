Michelle Galván está dispuesta a ganar menos para ayudar al equipo de Primer Impacto

"En cualquier cosa, yo voy a apoyar a mi equipo", ha dicho la periodista de origen mexicano

Michelle Galván es una de las co-presentadoras del programa Primer Impacto de Univision, y ahora que la crisis ha golpeado a la famosa cadena hispana, la periodista mexicana ha enviado un mensaje de solidaridad para todos sus compañeros de equipo.

Según expuso la revista People, Michelle conversó con dicho medio y destacó lo siguiente: “En cualquier cosa, yo voy a apoyar a mi equipo, estamos muy unidos. Si yo tengo que actuar en algo acerca de mi contrato, yo estoy dispuesta a hacerlo, yo no gano mucho, pero si tengo que apoyar a mi equipo, yo lo voy a hacer. Nos toca apoyarnos y ser solidarios con los demás”.

Hace unas horas, previo a la declaración de Galván el conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, hizo uso de Instagram para lanzar una propuesta similar a la que Michelle hace opción, el argentino expuso que varios presentadores de Univision podrían bajar su sueldo para evitar así los despidos de sus colegas. Idea que parece no haber caído en saco roto.