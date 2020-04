Venden en 30 millones de dólares el famoso palacio morado en el que vivió Prince

La emblemática mansión a la que el intérprete le hizo una drástica transformación, sin el consentimiento del dueño, fue puesta a la venta

El fallecido cantante Prince es recordado por su voz y por sus éxitos, pero también por el peculiar tono que le dio a las paredes de la casa que rentaba en West Hollywood, al haberlas pintado de color morado.

El intérprete de ‘When doves cry’ le alquiló esa propiedad al exbasquetbolista Carlos Boozer, a quien le pagaba la cantidad de 70 mil dólares mensuales por la vivienda.

Las modificaciones que le hizo a la mansión, ubicada en el número 1235 de Sierra Alta Way, causaron la molestia de Boozer, pues el músico no estaba facultado para realizar ese tipo de obras sin la autorización del propietario.

Además de pintar las paredes de morado, Prince también cambió la reja principal al colocarle la letra ‘P’ en alusión a su nombre y pintó en repetidas ocasiones el número ‘3121’, el cual hacía referencia a uno de sus discos más sonados.

La casa, construida en 1953 por Hal Haynes y comprada en 2004 por Carlos Boozer, tuvo como primer inquilino a Prince, quien quedó enamorado de ella desde que la vio, por lo que puso una fuerte suma de dinero en la mesa para que se la alquilaran a él y no a alguien más.

A pesar de que el ex jugador de Utah Jazz no tenía pensado rentarla, no se pudo resistir a la tentadora oferta del también bailarín, por lo que le permitió cumplir su sueño de vivir ahí.

Hoy, a 14 años del incidente que tuvo con su famoso inquilino, el también ex jugador de los Chicago Bulls decidió poner a la venta el emblemático inmueble, cuyo valor es de 29 millones 995 mil dólares.

La mansión, con una extensión de 15 mil 101 pies cuadrados, cuenta con 10 recámaras, 13 baños, un salón de baile, sala de vino y terrazas con espectaculares vistas a la ciudad y al océano.

El palacio, que también fue habitado por la actriz Elizabeth Taylor, cuenta, además, con impresionantes áreas verdes, al estar construido en un terreno con extensión de 2.15 acres.

Tiene cancha de tenis en la azotea, así como una piscina con una gruta de piedra y toboganes.

En caso de que la casa no encuentre compradores interesados, también está disponible a la renta por la módica cantidad de 80 mil dólares mensuales.

