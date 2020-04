De marcar goles a cultivar verduras y criar gallinas: Así es la vida de Jamie Vardy en cuarentena

El futbolista inglés Jamie Vardy ha cambiado su millonario estilo de vida para cultivar sus propias verduras y cuidar un huerto en sandalias.

La estrella de Leicester fue grabado mientras regaba sus fresas y desenterraba papas en la propiedad de ocho habitaciones que tiene con su esposa.

Cuando su pareja le preguntó a Jamie Vardy qué estaba haciendo mientras salía de un invernadero con una regadera, él respondió: “Plantando mis propias cosas”.

Y no solo eso, el inglés también cría gallinas en sus terrenos.

