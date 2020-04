Disney prepara nueva serie de Star Wars con la creadora de Russian Doll

Leslye Headland formará parte del nuevo proyecto de la Guerra de las Galaxias

Con The Rise Of Skywalker, Star Wars llegó al cierre de una etapa pero eso no significa que Disney no hará más contenido de La Guerra de las Galaxias, pues se ha dado a conocer que la productora ya prepara una nueva serie del universo creado por George Lucas.

De acuerdo a información de Variety, Disney+ está trabajando en una nueva serie de Star Wars para la cual contrató a Leslye Headland, co-creadora y productora ejecutiva de ‘Russian Doll’, una de las series más interesantes en la historia de Netflix.

Pese a que Disney no ha revelado la trama de esta nueva serie, se rumora que estará centrada en una protagonista femenina y estará situada en una línea temporal distinta a la de los proyectos hasta ahora conocidos de Star Wars.

Leslye Headland también dirigió algunos episodios de ‘Russian Doll’ y la serie estuvo nominada a 13 Emmy Awards, ganando 3 de ellos.