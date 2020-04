Ídolos del deporte se unen para disputar partido de golf a beneficio

Los golfistas Tigers Woods y Phil Mickelson junto con los quarterbacks Tom Brady y Peyton Manning se han unido para disputar el próximo mes de mayo un partido benéfico de golf que ayude a los afectados por la pandemia del coronavirus, de acuerdo a la cadena de televisión Turner Sports.

El partido que se denominará “The Match: Champions for Charity” será trasmitido en directo por la cadena TNT, posiblemente el fin de semana del Memorial Day, sin que haya espectadores en el campo y en sede por definir.

Los organizadores del evento desean que sea algo parecido a lo que se dio hace dos años cuando Woods y Mickelson protagonizaron el duelo “The Match”, un recorrido de 18 hoyos en el que el ganador se llevaba todo el premio y que se disputó en Las Vegas (Nevada).

After feeling the sting of defeat the first time around, Looks like @TigerWoods is bringing a ringer to The Match (#PeytonManning).

I’m bringing a 🐐 @TomBrady – Ready to hit 💣’s? https://t.co/ilaqS05QQs

— Phil Mickelson (@PhilMickelson) April 22, 2020