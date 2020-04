“Lo desconozco”: exjugador del Tri revienta a Chicharito por su cambio de personalidad

Ricardo Osorio cree que Javier Hernández es manipulado por alguien

El ex futbolista mexicano Ricardo Osorio, quien compartió vestidor con Javier Hernández en el Mundial de Sudáfrica 2010, habló sobre las recientes declaraciones del ‘Chicharito’ y el cambio de actitud que ha tenido de un tiempo a la fecha.

En una entrevista para El Universal, Osorio dio su opinión sobre el delantero mexicano que milita en el Galaxy de Los Ángeles, explicando cómo cambió su comportamiento ante los medios y en general.

“Siento que muchos han perdido piso, la vida les va a enseñar que no es así el tema, me queda claro hoy en día que estoy fuera del futbol. Los van a corregir. Tristemente creo yo, hablo de un gran amigo que es el ‘Chicharito’, lo conozco cuando empezó y lo desconozco ahorita que está en este momento, por declaraciones, por palabras que dice, creo que no son de su propio pensamiento, creo que tiene una persona ahí” , dijo Ricardo Osorio.

Osorio comparó a Chicharito con Carlos Vela y apuntó que a diferencia de Hernández, el delantero de Los Ángeles FC siempre ha mantenido su personalidad.

“Chicharito se ha equivocado, algún día me lo voy a topar y tendré contacto con él. En cambio Vela no ha cambiado, siempre fue así, muy recto, de decir ‘no me interesa la Selección, me pueden criticar lo que quieran, pero no me interesa’ y está bien decirlo”, agregó el exjugador a partir del minuto 8 de la entrevista.

El mismo ex futbolista de Cruz Azul explicó que cuando se termina la carrera de futbolista profesional llega un golpe de realidad, y eso le pasará a muchos que hoy en día ganan millones de dólares y se “sienten super poderosos”.

Asímismo, volvió a dejar claro que su máximo ídolo como futbolista fue Hugo Sánchez, pero eso no quita que piense que fuera de la cancha es una mala persona, pues tuvieron problemas durante la Copa América de 2007, cuando el ‘Pentapichichi’ dirigía al Tri.