Restaurantes y bares en Texas pierden la paciencia; unos abrirán sin importarles las órdenes de emergencia

TEXAS – La pandemia le ha pegado fuerte a los restaurantes y bares en Texas. Cientos de establecimientos se han mantenido cerrados y miles de personas se encuentran sin poder trabajar.

La impotencia, frustración y coraje ha sido expresada por personas afectadas y algunos ya no aguantan más y han decidido reabrir sus establecimientos a pesar de que las ordenes de emergencia se mantienen fijas.

No les importa violar la ley. Un restaurante en Houston y un bar en Fort Worth han dicho que abrirán sus negocios el viernes 24 de abril, no les importa enfrentar la posibilidad de ser multados o arrestados, o las dos cosas.

“Creo que debemos poder abrir responsablemente. ¿Cómo es posible que se puede ingresar a una farmacia Walgreens donde hay 30, 40 50 personas adentro? ¿Por qué ellos sí pueden abrir y nosotros (restaurantes) no?”, preguntó Matt Brice, dueño del Restaurante Federal American Grill en Houston.

American spirit is alive. Business owner out to save his business. https://t.co/un1flqhS7k

El restaurante tomará precauciones extraordinarias de higiene, seguridad y limpieza. Además, se implementarán medidas de distanciamiento social y opciones de pago. Solamente se permitirá que ingrese el 30 por ciento de la capacidad que tiene el establecimiento designado para clientes.

Un bar en Fort Worth ubicado en el área popular de Stockyards publicó en las redes sociales que abrirá sus instalaciones el 1 de mayo sin importar si se han relajado las órdenes de emergencia, o no.

En la publicación los dueños dicen que las medidas son “grotescamente exageradas”.

The Basement Bar anunció el martes sus intenciones en su muro de Facebook y los comentarios no se tardaron en llegar. Algunos a favor de sus intenciones y otros en contra.

The basement bar said fuck your orders, we follow the bill of rights! pic.twitter.com/1eelbiPte6

— Dangerously Beefy (@vickers_stephen) April 22, 2020