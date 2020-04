Netflix estrenará en exclusiva las nuevas temporadas de Pokémon

La nueva temporada del anime lleva por nombre Pokémon Journeys: The Series

Pokémon es uno de los animes más largos y exitosos que han existido y cuenta con una gran base de fanáticos alrededor del mundo que están muy pendientes de las travesías de Ash y Pikachu.

Si eres uno de esos grandes fanáticos de este anime, corre a Netflix, pues este jueves la plataforma de streaming dio a conocer que tendrá en exclusiva el estreno de las próximas temporadas de ‘Pokemon, comenzando el 12 de junio, con el lanzamiento de los 12 primeros episodios de la temporada 23 de la serie. Netflix agregará trimestralmente a su catálogo nuevos episodios de ‘Pokémon Journeys: The Series’ a lo largo de la temporada.

Respecto a esta noticia, Emily Arons, vicepresidenta de negocios internacionales de The Pokémon Company International, declaró: “Con su tremendo alcance y capacidad para que los fanáticos disfruten del contenido en cualquier momento y en cualquier lugar, Netflix es el socio ideal para estrenar nuevos episodios de la querida serie animada de Pokémon en los Estados Unidos. No podemos esperar a que los fanáticos de Pokémon de todas las edades continúen descubriendo el espíritu de aventura y amistad en ‘Pokémon Journeys: The Series’, nuestra nueva temporada que llegará a Netflix este junio”.