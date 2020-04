Chris Evans pasa la cuarentena con Dodger, el amor perruno de su vida

Chris Evans reveló que está pasando el encierro junto al amor de su vida y lo está aprovechando para poder despejarse de su vida laboral y estar en contacto con aquellas cosas que en su rutina diaria no podía, de acuerdo con Concierto.

El actor asegura que en estos días de confinamiento su mejor apoyo es Dodger, un can callejero que adoptó hace un tiempo.

La relación del estadounidense con su mascota es muy cercana, siempre está compartiendo fotos de como su fiel amigo busca estar siempre junto a él.

Evans aprovechó para pedir a todos sus seguidores que adopten mascotas y no las compren, pues en estos momentos de crisis hay muchos animales pasando hambre y en busca de una oportunidad.

“I’ve been watching you sleep for the last hour trying to organize my thoughts. I’m not sure how to say this so I’m just gonna come right out with it. Why the f*ck do we never go to the dog park anymore??? Also wake the hell up, I’m starving” pic.twitter.com/Ix8Yw61Vit

— Chris Evans (@ChrisEvans) April 12, 2020