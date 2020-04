Da positivo a coronavirus integrante del equipo de subsecretario de Salud de México

Las autoridades aseguran que la persona ya está fuera de peligro

MÉXICO – Tras la polémica desatada por que un integrante del gobierno que asiste a conferencias sobre el coronavirus diera positivo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell confirmó el contagio, durante una conferencia de prensa.

“Nos llevó a estar en una situación de potenciales contactos a todos a los que estamos en este recinto”, indicó López-Gatell tras informar que la persona contagiada estuvo presente en la conferencia de prensa del pasado 20 de abril.

El funcionario, quien no reveló el nombre de la persona contagiada, que pertenece al área de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, dijo que presentó síntomas leves y que posteriormente fue hospitalizada, pero que ya se encuentra fuera de peligro.

Precisó que ya se está investigando a las personas que estuvieron en contacto con el caso confirmado, pero que hasta el momento hay un total de 28 personas, 10 de las cuales están asintomáticas, 11 fueron contactos directos y que solo una pudo haber desarrollado el síntoma.

“Una reacción natural es que si soy contacto, quiero hacerme la prueba para saber si tengo o no la enfermedad. Es legítima la solicitud, pero en términos médicos no corresponde con la utilidad de la prueba porque va a salir negativa mientras no haya síntomas”, indicó López-Gatell.