Ni el coronavirus detiene al crimen: Asesinan a golfista estadounidense y maestra mexicana en Ciudad Juárez

El golfista estadounidense Patrick Landers y su novia mexicana Karla Baca, fueron asesinados a plena luz del día mientras circulaban en una camioneta Jeep color negra con placas de Nueva York por la avenida Adolfo López Mateos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Según los informes policiacos el vehículo recibió al menos 20 disparos de bala, por lo que ambos fallecieron en el lugar.

‘Pat’ Landers, originario de Siracusa y quien combinaba en el golf con los bienes raíces, había iniciado una relación sentimental con Baca hace apenas unos meses, por lo que se trasladó de Estados Unidos a México para pasar la cuarentena en compañía de su novia, con quien se encontraba desde hace varios días.

Mexican news reports say between 20 and 30 shots were fired at the Jeep by unknown assailants https://t.co/bhf5RjFAJm

