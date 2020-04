Suspenden la emblemática Feria de Orange County por el coronavirus

La mañana de hoy la directiva del The OC Fair & Event Center votó unánimemente para cancelar la edición de este año del evento que tiene 130 años de historia.

La feria estaba prevista para abrir sus puertas del 17 de julio al 16 de agosto de 2020 en las instalaciones ubicadas en Costa Mesa, California.

The OC Fair & Event Center Board of Directors voted unanimously to cancel the 2020 OC Fair, one of the most anticipated and enduring summer celebrations in Southern California for 130 years.

For information on refunds and more, visit https://t.co/NqpUUAZSo1. pic.twitter.com/pjp5hEOSz9

— ocfair (@ocfair) April 27, 2020