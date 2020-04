VIDEO: Enfermero llora en México porque chofer de bus no le permitió abordar por miedo a coronavirus

El joven dijo sentirse muy mal por el acto de discriminación del que fue objeto

MÉXICO – Las agresiones y los actos de discriminación contra personal de salud se están convirtiendo en una constante en México, por el temor de la gente de contagiarse de coronavirus y uno de los hechos más recientes fue denunciado por un enfermero del estado norteño de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos, donde un chofer de transporte público rechazo e hizo la parada, por la sencilla razón que el joven vestía su uniforme de trabajo.

Se trata de Uziel Carranco, un joven enfermero que decidió hacer pública su denuncia, luego de que estuvo esperando el transporte público por más de 20 minutos, junto con otras seis personas.

El joven vio que a lo lejos venía el bus y todo estaba tranquilo, para ir a su trabajo al hospital del municipio de Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey, pero cuando se detuvo el autobús, las personas fueron abordando la unidad, y cuando le tocó su turno, se llevó tremenda sorpresa, cuando el conductor no lo dejó subir.

“Me sentí superenojado, porque ya voy a trabajar. Entró a las nueve y un camión no me quiso subir, pensé que esto no pasaba acá, pero es verdad. No me quiso subir porque traigo el uniforme (de enfermero)”, expresó el joven a través de un video que compartió en su cuenta de Facebook.

“Me dio mucho coraje, porque literal llevó mucho más de 20 minutos esperando y subió a todos y a mi me dijo que no”, comentó el joven muy conmovido.

“Me dio mucho sentimiento porque yo traigo mi cubrebocas y no me quiso subir. Me dijo así muy claro ‘no, tú no subes’. Y sentí muy feo porque toda la gente se me quedó viendo”, expresó el joven enfermero que no pudo contener las lágrimas por lo que acababa de vivir.

Uziel dijo que no tenía más remedio que esperar otro camión para ver si lo quería subir, ya que no quería llegar tarde. El joven grabó su video mientras se limpiaba las lágrimas, ya que se sentía mal por el rechazo del conductor.

México lindo y querido 💔Llevaba 20 minutos esperando el camión y cuando por fin pasó me dijo que yo no podía subir y subió a todos menos a mi y nadie dijo nada… perdón si lloro pero me dio mucho coraje y sentimiento a la ves.Me dueles México 🇲🇽💔😔 Posted by Uziel Carranco on Wednesday, April 22, 2020