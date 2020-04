¿Cuándo estrena ‘La Doña 3’? Aracely Arámbula dice si habrá tercera temporada

La segunda temporada tuvo un final abierto

Aracely Arámbula fue la protagonista de “La Doña” a lo largo de dos temporadas en Telemundo. Tras el final de la segunda temporada y con un último capítulo que deja temas inconclusos, los fans quieren saber cuando se estrena la tercera temporada.

Lamentablemente no hay decisión o planes aún de continuar con la serie y fue eso lo que respondió a sus fans la actriz.

“Ojalá, me encantaría hacer la tercera temporada, pero en realidad ahorita cómo está el tiempo y cómo está parado todo pues no hay proyectos y no se puede filmar y la verdad es que bueno no hay ni historia para ‘La Doña 3’“, dijo la estrella en Instagram. “Si hay una idea, pero no tenemos ‘La Doña 3’. Vamos a ver que sucede“.

La audiencia de la segunda temporada no fue la óptima lo que hace más difícil que se pueda justificar continuar con la serie. A pesar de ese punto en su contra, lo positivo es que la segunda temporada se realizó a años de la conclusión de la primera y en la televisión todo puede suceder.