Desde hoy ya puedes hacer videollamadas de WhatsApp con ocho participantes

La popular plataforma de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook, aumentó este martes de cuatro a ocho el límite de personas que pueden participar en una videollamada.

Es parte de la estrategia para emparejarse con sus principales competidores como Zoom y Google Hangout.

The same privacy you expect from a face-to-face conversation (remember them?) now with up to 8 people. End-to-end encrypted. Update your WhatsApp to try it out. pic.twitter.com/xZUX60mysD

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 28, 2020