El vicepresidente Mike Pence se salta las reglas hospitalarias y visita sin mascarilla la Clínica Mayo

El vicepresidente Mike Pence saltó este martes a la palestra mediática e internauta al aparecer públicamente sin mascarilla durante la visita a un hospital. Pence sigue los pasos de Donald Trump al hacer caso omiso a las recomendaciones federales y de la propia clínica.

El vicepresidente ignoró la política que la famosa Clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, ha establecido para evitar la propagación del coronavirus y proteger no solo a sus pacientes y empleados sino a toda la sociedad. Pence, que lidera la respuesta de la Casa Blanca frente al coronavirus, no dudó en reunirse con enfermos y personal del lugar sin llevar la protección requerida.

Cuando los periodistas le preguntaron por sobre el tema, el republicano dijo estar siguiendo las directrices de la red de Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y aseguró que no estaba infectado por coronavirus debido a que se somete “regularmente” a la prueba del nuevo virus.

Mike Pence refused to wear a mask on Tuesday as he toured the Mayo Clinic and met with hospital staff and a patient, rejecting the famed hospital’s policy that all visitors cover their faces to reduce #Covid-19 risks https://t.co/kI5MRBkA4f pic.twitter.com/oUkhXI232i

— POLITICO (@politico) April 28, 2020