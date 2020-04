En mayo llegará el DJI Mavic Air 2, dron que graba hasta en 8K

En nuevo dron del fabricante DJI dio a conocer que el próximo mes de mato llegará al mercado de Estados Unidos el DJI Mavic Air 2, un nuevo dron que ofrece la posibilidad de grabar video hasta 8K, además de una mayor duración de batería y mayor alcance de vuelo.

El Mavic Air 2 ofrecerá la mejor experiencia integral posible, incluso para el piloto más novato, aseguró Roger Luo, presidente de DJI.

Up your game with Mavic Air 2. With intelligent features like FocusTrack, QuickShots, as well as 8K Hyperlapse, Mavic Air 2 puts cinematic masterpieces at your fingertips 📸

Learn More: https://t.co/q9pDCsdZKj pic.twitter.com/ENs2FXbmf0

— DJI (@DJIGlobal) April 28, 2020