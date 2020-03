Perro sale a pasear con un dron por coronavirus

Su dueño encontró una ingeniosa forma de satisfacer las necesidades de su canino sin exponerse a un contagio de la enfermedad

Ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que no se ha comprobado que los perros puedan contraer la enfermedad del COVID-19, así que el amo de un can quiso cuidarse y no quitarle a su can la oportunidad de tomar un paseo y lo hizo con ayuda de un dron.

Fue en Israel donde una persona sacó a pasear a su perro sin estar presente, ya que su país se ha sumado a la drásticas medidas de permanecer en cuarentena debido a la propagación del coronavirus, informó El Debate.

En el video que ya circula en diversas redes sociales, se puede ver como el mencionado perro da su paseo sin el menor problema mientras su correa esta sujetada al aparato.

El amo ha recibido algunas criticas positivas de los usuarios por su ingeniosa idea, pero algunos otros opinan que podría poner en riesgo al perrito al estar solo en las calles sin que lo pueda defender.

