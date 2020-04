Fernando Carrillo se retira de la actuación y le entra a la criptomoneda

El actor venezolano cambia de profesión

Desde su nidito de amor en Tulum, el cual comparte con su novia María Gabriela, de 24 años, Fernando Carrillo declaró que su retiro del medio artístico es un hecho.

El venezolano, quien dice tener 50 años (sus biografías en internet señalan que tiene 54), será el CEO de la compañía internacional Fight To Fame, fundada en Singapur por el magnate nacido en Hong Kong, el Dr. Morgan Shi, casa emisora de la creciente criptomoneda FF Token.

“Esta invitación de Fight To Fame para América Latina y México, viene de parte de su fundador, el Dr. Morgan Shi, el billonario más prominente chino que vive en Los Ángeles“, dijo Carrillo, quien por ahora tiene esa prioridad.

“Viene a través de mi ex entrenador físico de Los Ángeles, Flex Moore, que hoy es presidente de una compañía productora. La vida me tiene muy protegido. Dios me tiene muy consentido“.

El también cantante estará de tiempo completo dedicado a organizar el lanzamiento continental de la criptomoneda en todos los países que tendrá a su cargo a partir del 1 de mayo.

“Mi función como CEO será la difusión y supervisión de los distintos mercados. Difundir, dar a conocer la criptomoneda“, señaló. “Ahora mismo estoy siendo entrenado por Morgan Shi, que es un productor de cine grande en Asia“.

Carrillo toma esta decisión luego de su último trabajo en la obra El Último Día de Mi Vida, después de enfrentar controversias de su vida personal y profesional.

“Estoy en el mejor momento de mi vida, me siento realizado en muchos aspectos. Ahora me llegó el amor y estoy, por primera vez, realmente enamorado“.

Declaró que los 50 le cayeron “maravillosamente”.

“Me hicieron reestructurar y replantearme muchas cosas en la vida y ahora sueño con formar una familia y tener un par de hijos bajo el mismo techo”, agregó el actor, quien ya tiene un descendiente.

“¿Es un adiós definitivo (de la actuación)?, pues mira, nunca digas de esta agua no beberé, pero por ahora mis prioridades son otras. Quieromestar en Tulum donde he programado mi vida”.