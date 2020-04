Lindsay Lohan le da consejos a Meghan Markle y al príncipe Harry para que sepan vivir en Malibú

La pelirroja dice que los paparazzi abarrotan esas playas. "No puedes alejarte lo suficiente de la orilla", dice la actriz en relación a que es casi imposible poder evitarlos

Hace seis años Lindsay Lohan realizó justo la misma mudanza que los duques de Sussex pero a la inversa por motivos muy similares: la actriz estaba harta del acoso mediático que sufría en Los Ángeles e incluso en Nueva York, donde también había probado a instalarse en busca de cierto grado de intimidad, y finalmente decidió hacer las maletas para mudarse a Reino Unido e iniciar allí una nueva vida.

Basándose en su propia experiencia, Lindsay considera que el príncipe Harry y Meghan Markle -que pasaron los primeros meses tras desvincularse de la familia real británica en Canadá- no han tomado una buena decisión al instalarse en una mansión de una conocida zona residencial de Malibú que frecuentan muchas celebridades, con todo lo que su presencia conlleva.

“A no ser que hayan comprado una playa privada…”, ha comentado Lindsay sin poder contener una carcajada ante la ocurrencia del matrimonio. “Allí hay un montón de paparazzi, no puedes ir a esas playas sin que… no puedes alejarte lo suficiente de la orilla (para evitarlos)”, ha añadido en la conversación que ha mantenido con su buen amigo Andy Cohen.

La antigua protagonista de ‘Chicas malas’ ha recordado que actualmente ese área está disfrutando de una calma inusitada debido a la crisis del coronavirus, que ha obligado a los vecinos a encerrarse en sus mansiones, y por tanto ha perdido el atractivo para los paparazzi y los curiosos. “Pero una vez que termine todo esto… que contraten chóferes”, les ha recomendado.