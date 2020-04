Un abuelo portero podría convertirse en asambleísta Republicano por error burocrático Demócrata en Nueva York

Louis Puliafito, portero de 62 años, podría convertirse en un asambleísta estatal “por accidente” del partido Republicano en un distrito muy Demócrata de Nueva York, gracias a un error de la titular de esa tolda.

Puliafito tiene una gran oportunidad de ganar un escaño en la Asamblea de Albany, gracias a una “casualidad” previa a las elecciones que descalificó a Rebecca Seawright, titular Demócrata de tres períodos.

“Estoy cansado. He tenido suficiente. Soy como un toro en una tienda de porcelana”, dijo el aspirante a legislador sobre su decisión de meterse en política, en declaraciones a New York Post.

Puliafito trabaja el horario nocturno en un edificio residencial y cuida a sus cuatro nietos durante el día para que su hijo y su nuera puedan trabajar.

Ahora podría dirigirse a Albany después de que Seawright fuera eliminada de la boleta electoral por no incluir las portadas con sus peticiones, allanando el camino para que Puliafito sea elegido aún en un Distrito abrumadoramente demócrata de la 76ta Asamblea, que abarca el Upper East Side, Yorkville y Roosevelt Island.

“Tengo que trabajar doblemente para ganar el respeto de todos. No quiero que la gente piense que entré por la puerta trasera “, reconoció Puliafito.

De llegar, Puliafito promete ser un reformador que atacará el despilfarro y el fraude en Albany y defenderá a la gente común y los neoyorquinos que luchan.

También apoya los límites de plazo. “Necesitamos una reforma política. Necesitamos rastrear el dinero”, dijo Puliafito.

Además comentó que mantendrá en secreto su preferencia para las presidenciales de noviembre, declinando hablar sobre Donald Trump.

“Tengo problemas más inmediatos. Me estoy centrando en lo que puedo hacer por mi vecindario, mi ciudad y estado”, dijo Puliafito.

"Just don’t ask him if he’s voting for President Trump’s re-election – he won’t say."

