La diminuta figura de Kim Kardashian queda en evidencia en nueva foto de Instagram

La estrella de las redes sociales no tiene empacho en dejarse ver con poca ropa

Kim Kardashian es toda una celebridad que ha sabido capitalizar su éxito en las redes sociales. En Instagram, la famosa cuenta con más de 167 millones de seguidores que la siguen para ver sus tips de belleza así como todo lo nuevo que realiza.

En una de sus fotos recientes se dejó ver con poca ropa y mostró su diminuta figura. Kardashian dejó claro que tiene un cinturita y unas curvas voluminosas a la vez.

“Antes de la cuarentena”, escribió en la publicación.

Los fans no tardaron en reaccionar ante la belleza imponente de la protagonista de “Keeping Up with the Kardashians” con elogios a todo su ser.