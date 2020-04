Luis Suárez sale de casa por primera vez para dar un paseo en familia 

Por primera vez en seis semanas, Luis Suárez fue visto en público junto a su familia. El delantero uruguayo salió a caminar cerca de su casa en Barcelona.

Luis Suárez no lucía muy preocupado por seguir las recomendaciones, y se le vio en la calle sin usar cubrebocas.

Junto a ellos estaban dos de sus tres hijos, Benjamin y Lautaro.

Luis Suarez seen for first time in six weeks during walk with family https://t.co/fTrwv1BAov

— Sun Sport (@SunSport) April 29, 2020