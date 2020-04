Orden de una corte en California libera a 7 acosadores sexuales de alto riesgo

La Oficina del Fiscal del Distrito del Orange County en California emitió un mensaje de alerta por la liberación de siete acosadores sexuales de alto riesgo de vuelta a la comunidad.

Los individuos fueron puestos en libertad por el Comisionado Joseph Dane a pesar de haber sido acusados de intentar romper los grilletes electrónicos que les permitían estar bajo libertad condicional.

“Muchos de los acosadores que están siendo liberados solo pasaron días detrás de las rejas en vez de los seis meses requeridos por la ley”, informa el comunicado de la Oficina del Fiscal del Distrito.

WARNING REGARDING RELEASE OF 7 REGISTERED SEX OFFENDERS.

With jail population at historic low, there is no reason to release dangerous criminals back into our communities.

View press release for full details and all pictures: https://t.co/jYUDR5njgw@OCSheriff @Cal_DAA #COVID19 pic.twitter.com/ZuZlpmerfc

— OCDA Todd Spitzer (@OCDAToddSpitzer) April 28, 2020