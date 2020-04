Cómo atraer el dinero con facilidad y muy rápido

Las dificultades económicas pueden llegar sin previo aviso; supéralas con estos sencillos rituales

La magia blanca puede ser de gran ayuda cuando necesitamos superar las dificultades económicas que se nos presentan sin previo aviso. Hay veces que nos sentimos frustrados porque el dinero no nos rinde o no tenemos la prosperidad que deseamos. La razón puede ser, entre muchos otros motivos, que las energías no estén fluyendo a nuestro favor y necesitemos de una pequeña ayuda espiritual para cumplir con los compromisos financieros.

Si deseas atraer el dinero rápido y sin hechizos muy elaborados, estas dos opciones son para ti.

Ritual con vela verde y canela

Si tienes una urgencia económica y necesitas dinero rápidamente, este hechizo de magia blanca es muy eficaz. Los materiales que necesitarás son:

Vela verde

Canela en polvo

6 monedas (no importa la denominación)

Aceite

Pedazo de tela verde

Proceso

Antes de comenzar, debes meditar un poco para que tu energía se focalice en lo que deseas lograr. Una vez que te sientas concentrado, unta la vela con el aceite y colócala en un altar. A su alrededor forma un círculo con las monedas mientras te imaginas que estás recibiendo mucho dinero. Cuando termines, prende la vela con un fósforo de madera y repite esta frase: “El dinero crece y fluye ante mi presencia. Deseo que brille y ahora sea mío”. Luego, coloca las monedas en la tela verde, espolvoréalas con la canela y junta las esquinas para formar una bolsita; átalas con un hijo o listón y ese costalito deberás llevarlo contigo a todos lados.

Ritual de la suerte

Si lo que quieres es tener suerte para la prosperidad haz este hechizo. Necesitarás:

Lápiz

3 velas: verde, amarilla y blanca

Un pañuelo de cualquier color

Una caja de vidrio o metal (que sea resistente al fuego)

Papel blanco

Una foto tuya

Proceso

Coloca las velas en forma de medio círculo, préndelas y pon tu fotografía en el centro. Escribe en el papel blanco lo que deseas atraer y en qué vas a emplear el dinero que te llegue a tus manos. Mete el papel en la caja de vidrio o metal y una vez dentro, quémalo con el fuego que emana la vela verde y las cenizas colócalas en una maceta. Apaga las velas y guárdalas en el pañuelo junto a tu foto en un lugar donde solo tu tengas acceso. Una vez que se haya cumplido tu deseo sácalo y prende las velas hasta que se consuman por completo para dar las gracias.

