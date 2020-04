Ivan Rakitic quiere que el fútbol vuelva, aunque se contagie de coronavirus

El mediocampista opina que todas las personas tienen riesgo de contagio y el está dispuesto a asumirlo con tal de volver a jugar.

Luego de varias semanas de confinamiento en España por la pandemia del coronavirus, aún no hay una fecha clara para el regreso de La Liga, aunque ya se estableció el 4 de mayo como el día en que los equipos podrán volver a los entrenamientos; sin embargo, para Ivan Rakitic eso no es suficiente, ya que está ansioso de volver a jugar, sin importarle que eso implique un riesgo de contagio por COVID-19.

.Ivan Rakitic 🇭🇷 aseguró: “Quiero volver a jugar, asumo el riesgo del contagio…… Es evidente que debemos intentar volver con las mayores garantías sanitarias pero también debemos saber que nunca van a ser al 100%.” pic.twitter.com/sJOOsKr4HD — Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) April 30, 2020

El argumento el mediocampista del Barcelona es que todos tenemos riesgos de contagiarnos y los futbolistas no son la excepción, porque nada garantiza al 100% la protección contra la enfermedad, dado que aún no existe la vacuna, y que en todo el mundo hay gente que tiene que salir a trabajar, así que los futbolistas también podrían hacerlo.

“Yo quiero jugar. Es evidente que debemos intentar volver con las mayores garantías sanitarias pero también debemos saber que nunca van a ser al 100%. Pero ese mismo riesgo lo van a tener todos los trabajadores en su vuelta al trabajo. Los empleados de un supermercado también se cambian en vestuarios y tienen las mismas posibilidades o más de contagiarse que nosotros. Ellos asumen ese riesgo y yo también quiero asumirlo”, explicó el jugador blaugrana a Mundo Deportivo.

🗣 "Es evidente que debemos intentar volver con las mayores garantías sanitarias pero también debemos saber que nunca van a ser al 100%"https://t.co/JKMXNKtEQT — Mundo Deportivo (🏠 #yomequedoencasa) (@mundodeportivo) April 30, 2020

Poco después, Rakitic detalló que también sería algo que le haría bien a la gente, ya que considera que muchas personas están buscando distraerse con el fútbol y que los jugadores podrían convertirse en un ejemplo y un símbolo de fortaleza al hacer esto.

“Creo que tenemos esa deuda y estoy seguro de que si le preguntamos a los aficionados a ellos les encantaría que hubiese fútbol. Tenemos que intentar hacer que la gente vuelva a disfrutar del futbol, que nosotros los futbolistas podemos ser un ejemplo, dando apoyo a todos los trabajadores que nos han demostrado esa fuerza. Yo me quiero unir a esa fuerza”, agregó.

¡Ivan Rakitic habla claro!😏 Quiere jugar porque cree que ha llegado el momento de dar a la sociedad lo mucho que los aficionados dan al fútbol y los futbolistas⚽️https://t.co/Bj8AU6vtfE pic.twitter.com/stxaQzvo88 — MARCA Claro (@MarcaClaro) April 30, 2020

“El fútbol es muy importante para muchas personas y la prueba de ello es que mueve mucho dinero. Últimamente he escuchado a mucha gente hablar de los problemas que habría si no jugamos, problemas económicos, de competiciones europeas, de calendario, de ascensos, de descensos, pero a nadie le he escuchado hablar de personas, de esas personas que para ellos su equipo forma parte de su vida y de repente se lo han quitado. Creo que es el momento de que los que somos protagonistas del futbol, demos un paso adelante, tiremos del carro y no lo digo por cuestiones económicas”, finalizó, descartando que el móvil de su pensamiento fuera el dinero.