Jimena Barón presume su retaguardia con diminuta tanga blanca

View this post on Instagram

Bebotié, me pareció mucho. Me hice la feliz tomando sol al natural, no me pareció mi estilo. Me saqué una foto sin esfuerzo alguno ni filtro, demasiado cara de orto. Le pedí a Momo que me saque una, mi humor ya era una bosta. Todo esto en 15 minutos aprox, y así es casi todos los días, montaña rusa de humor, sentimientos y sensaciones. La piel la tengo mucho más linda desde que no como animales, eso sí. Necesito amor, besos y abrazos y todo lo que no sea aislamiento, toneladas de eso. Vos cómo estás? Te leo ❣️