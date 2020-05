¡Increíble! Luis ‘Matador’ Hernández prefirió su rubia melena que jugar en Chivas

El delantero reveló que estuvo a punto de ir al Rebaño en 1998

El exdelantero mexicano, Luis Hernández, es uno de los jugadores más recordados por la afición de su país gracias a sus destacados goles en equipos como Necaxa, Tigres y América, además de la Selección Mexicana, y que incluso lo llevaron a militar para el Boca Juniors de Argentina.

En su momento, ‘El Matador’ era uno de los jugadores más cotizados y después de más de 20 años reveló en una charla en Instagram que antes de jugar el Mundial de Francia 98 tuvo que rechazar una oferta de las Chivas porque le ponían una condición que no estaba dispuesto a cumplir.

“Les voy a contar una anécdota que ocurrió en el 98, cuando estuve a punto de irme a jugar a Chivas. Antes de ir al Mundial del 98 se me acerca mi representante en aquel entonces y me comenta que Chivas me estaba buscando y yo dije ‘bueno, ok, iremos a jugar a Chivas’, pero me dice que hay un detalle, el presidente quiere que vayas pero que te cortes el pelo. Nombre, que chingue a su madre. Y por ese detalle no me fui a las ‘birrias’ pero eso fue historia y me fui a los Tigres”, apuntó el ‘Matador’.

En esta vida hay prioridades y en el 98 las @Chivas pusieron a prueba las mías. pic.twitter.com/HtprUUHirW — Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) April 30, 2020

Durante esa época, Salvador Martínez Garza era el presidente de las Chivas y se caracterizaba por los fichajes “rimbombantes” que llevaron al apodo de las “Súper Chivas”.