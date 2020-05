Identifican al policía de Houston que murió en un accidente de helicóptero el sábado por la madrugada

El piloto logró evadir un complejo de apartamentos

HOUSTON – La Policía de Houston se encuentra de luto luego de que uno de sus helicópteros se desplomó el sábado por la madrugada cobrando la vida de un oficial y dejando al piloto en condición crítica.

R.I.P. Houston Police Officer Jason Knox lost his life following a helicopter crash in Houston. Another officer is fighting for his life at Memorial Hermann Hospital. Please pray for the families. #helicopter #crash #md500 #rip #eow pic.twitter.com/iTPPJ1ZjnY — Tammy Rose (@ChopperTammy) May 2, 2020

El oficial fallecido fue identificado como Jason Knox, 35 años, hijo del concejal de Houston, Mike Knox.

It is with heavy hearts we mourn the loss of ⁦@houstonpolice⁩ Tactical Flight Officer Jason Knox. Our thoughts & prayers go out to his wife, two young children, his parents, ⁦@MikeKnox1Hou⁩ and Mrs. Knox, his extended family, colleagues & friends. pic.twitter.com/5h8SfzXJX5 — Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) May 2, 2020

La tragedia ocurrió en el área de Greenspoint al norte del centro. Detalles ofrecidos por el jefe de la policía Art Acevedo indican que el incidente ocurrió durante una investigación donde el helicóptero estaba asistiendo en un reporte de cuerpos flotando en un canal.

El accidente fue reportado a eso de la 2 a.m. cercar del complejo de apartamentos Cityview ubicado en la cuadra 17050 de la calle Imperial Valley Dr.

El piloto logró evadir estrellarse contra el complejo, según informó Acevedo.

No se han dado detalles sobre la causa del accidente. Acevedo informó que el piloto fue sometido a una cirugía y se encuentra en condición crítica.