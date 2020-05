Tragedia dominicana: piden ayuda tras muerte de joven ex pelotero por coronavirus en Nueva Jersey

Miguel Marte, ex jugador de béisbol de ligas menores en la organización “Atléticos de Oakland” que estaba trabajando como camionero, murió de coronavirus a los 30 años de edad en Nueva Jersey.

Para mitigar la tragedia de su esposa Jasmín y sus hijos gemelos Isabella y Miguel Ángel, se creó una página de recolección en GoFundMe que ya superó la meta inicial de $5 mil dólares. Allí se informó que falleció el pasado 28 de abril.

Marte estuvo en el sistema “Atléticos de Oakland” de 2008-2012, pero al momento de contagiarse estaba trabajando en Nueva Jersey como camionero, informó el diario San Francisco Chronicle.

Nacido y criado en República Dominicana, Marte tenía apenas 18 años cuando debutó en su primera temporada profesional.

Saltó alrededor de los niveles inferiores del sistema del equipo, bateando .251 en 813 apariciones en el plato. Pasó su último año con los Atléticos en las ligas menores, jugando para los Vermont Lake Monsters.

Nueva Jersey es el segundo estado con más contagios en EEUU: al momento tiene más 121 mil casos y 7,538 muertes.

The A's are mourning the loss of former Athletic minor leaguer Miguel Marte, who passed away earlier this week due to complications from COVID-19. Marte played in the A's system from 2008-2012. Our thoughts and prayers are with his family and friends.https://t.co/PV7UEuAuvL pic.twitter.com/mVeLdOUciU

— Oakland A's (@Athletics) May 1, 2020