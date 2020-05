Juegan fútbol y hacen parrilladas en parque Flushing de Queens pese a la pandemia

Un fin de semana de temperaturas ideales sacó a miles de neoyorquinos de sus casas pese a que las medidas de confinamiento en casa siguen vigentes.

Videos en redes sociales muestran como el Central Park y otros parques de la ciudad fueron abarrotados por grupos de personas.

En el parque Flushing-Meadows de Queens, el epicentro del coronavirus en la ciudad, se vio un mayor flujo vehicular.

The mini 1 mile stretch of “open street” in Flushing Meadows Park is in the southern part bordering Forest Hills & Kew Gardens Hills. Here is what plays out in the part bordering Corona: cars, cars, and more cars. INSIDE the park. FMCP is a parking lots and highway ramp. pic.twitter.com/PuJC8FSv4x

