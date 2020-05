La lista de los mejores vegetales y frutas para congelar durante el confinamiento

Las frutas y las verduras son fuente esencial de nutrientes para el organismo y de los productos más consumidos en el hogar. Congelarlos es la mejor alternativa para alargar su tiempo de vida y tenerlos siempre a la mano

Todo sería muy diferente si no tuviéramos la maravillosa alternativa de congelar los alimentos, no en vano los antiguos hombres primitivos iniciaron con esta técnica al darse cuenta que era la mejor manera de alargar el tiempo de vida de los productos y con ello sobrevivir al frío invierno. Actualmente congelar los alimentos ya sean frescos o preparados no sólo es una manera de conservar mejor y por más tiempo la comida, es una de las medidas de seguridad alimentaria más importante en la industria y los hogares.

Uno de los grandes mitos cuando hablamos de congelación y que ha estado presente a lo largo de los años, hace énfasis en el escaso valor nutricional de la comida congelada. La buena noticia es que resulta una creencia completamente falsa, diversos estudios y trabajos de investigación se han dedicado a comprobar que los alimentos congelados conservan las mismas cualidades nutricionales que en su versión fresca u original.

Los mejores candidatos para congelar:

Las frutas y verduras frescas son uno de los alimentos más consumidos y fundamentales en toda dieta saludable, sin embargo se trata de productos que debido a su frescura pueden presentar un rápido deterioro. Una magnífica alternativa para conservarlos mejor y tener disponibles todo tipo de variantes a la mano, es congelarlas. Aquí la lista de aquellos que son perfectos para este método y algunos tips para lograr los mejores resultados.

1. Aguacates

Si quieres tener aguacates frescos a la mano siempre, congelarlos es una maravilla de opción. Considera que los aguacates deberán de estar en el punto exacto de madurez, retira la cáscara, parte en mitades y retira el hueso. También una gran alternativa es hacer un puré de aguacate, colocarlo en una bolsa hermética y agregar una cucharada de jugo de limón fresco, sella bien la bolsa y congela. Tendrás siempre todo listo para hacer un delicioso guacamole.

2. Coliflor y brócoli

Lava previamente los vegetales, procede eliminando las hojas y los tallos, finaliza cortando en trozos o ramilletes pequeños. En un bowl grande agrega un galón de agua limpia y disuelve 4 cucharaditas de sal, sumerge los vegetales por 30 minutos. Escurre y escalda al vapor por máximo 5 minutos, procede a enfriar con agua helada, acomódalos en bolsas o recipientes herméticos y congela.

3. Tomates

Lava bien los tomates y escalda en agua hirviendo por 1 minuto, procede a eliminar el corazón (la parte central) y retira la piel. Puedes empacarlos enteros o cortados, empaca en un contenedor hermético y congela, son ideales para hacer todo tipo de salsas y guisar.

4. Pimientos

Coloca los pimientos enteros en una bandeja para horno con papel encerado, hornea entre 6 y 8 minutos hasta que la piel pueda retirarse con facilidad. Posteriormente lávalos con agua fresca, retira la piel, corta los tallos y las semillas, puedes conservarlos enteros o partidos en julianas.

5. Plátanos

Existen dos formas de congelar los plátanos, la primera es retirar sus cáscaras y empacar en bolsas de plástico para que se congelen parejo, resultan una opción ideal para licuados, malteadas y smoothies. También puedes triturarlos hasta que obtengas un puré, agrega 1/2 cucharadita de ácido ascórbico, empaca en bolsas herméticas, sella y congela; una gran alternativa para preparar todo tipo de productos de panadería.

6. Vegetales de hoja verde

Obtén las hojas de los vegetales, procede a lavarlos y desinfectarlos. Sumerge en agua hirviendo durante 3 minutos, enfría, escurre y empaca en bolsas herméticas, congela. Son una buena alternativa para cocinar purés, rellenos y salsas.

7. Zanahorias

Elimina los extremos y pela cada pieza, procede a lavarlas. Corta en rebanadas pequeñas o tiras y escalda en agua hirviendo por 2 minutos. Escurre, empaca en bolsas herméticas y congela.

Consejos adicionales: