Mexicano indocumentado que llegó con 13 años a EEUU consiguió asilo pero lleva 18 meses detenido

El mexicano Francisco Morales Torres permanece en un centro de detención de Wisconsin a pesar de haber recibido asilo en Estados Unidos. Ahora, activistas y abogados del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante reclaman a la justicia federal su libertad inmediata por violar su derecho al debido proceso y por el riesgo que representa la pandemia del coronavirus.

“Ha pasado más de un año y medio y su situación debe resolverse“, declaró este lunes a Efe la abogada del Centro, Keren Zwick, quien espera respuesta a un habeas corpus que presentó ante la Corte Federal del Distrito Este de Wisconsin.

El recurso fue presentado el 29 de abril y el Gobierno comunicó su oposición al día siguiente, por lo que ahora se aguarda una resolución del juez asignado al caso, informó.

En su opinión, la prolongada detención de Morales no solamente viola su derecho constitucional al debido proceso, sino que además lo expone a contagiarse de COVID-19 en la cárcel del condado de Dodge, donde se encuentra.

“A lot of us in here already didn’t know when we were going to see our families again, but now with the coronavirus, there’s an added fear of dying,” Francisco Morales Torres said in a phone call from Dodge County jail Wednesday. https://t.co/XNUeOPMAGV

— Chicago Sun-Times (@Suntimes) April 29, 2020