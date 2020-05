Taylor Swift sorprende a enfermera que ayudó a pacientes de COVID-19 en Nueva York

Taylor Swift no ha dudado en enviar una emotiva carta y varios regalos a una enfermera llamada Whitney Hilton para darle una grata sorpresa con motivo de su 30 cumpleaños y, asimismo, para agradecerle personalmente la incansable labor que ha venido realizando a fin de proteger a la población de los efectos del Covid-19.

La joven, nacida cinco meses después que la estrella del pop, estuvo trabajando de forma excepcional en un hospital de Long Island, en Nueva York, durante los peores días de la pandemia y a su reciente regreso a su hogar de Utah se encontró con un obsequio claramente inesperado. Tanto es así, que a la sanitaria le costó varios minutos asimilar la identidad de la famosa remitente.

“Quería mandarte algunos regalos y decirte que me siento muy agradecida por tu trabajo. Nunca sobran las palabras de agradecimiento cuando arriesgas tu vida para ayudar a los demás y para difundir a viva voz el mensaje de que la gente tiene que tomarse este asunto muy en serio“, reza un extracto de la misiva, en la que Taylor se compromete a darle un abrazo en persona tan pronto como sea posible.

THANK YOU @taylorswift FROM THE BOTTOM OF MY HEART!!!!!! 💜💗💙❤️💚💛🧡 (I apologize for the out of body experience you are about to see.. I needed to CALM DOWN 😂) #TaylorSwift #BestDayEver pic.twitter.com/8GqQSCmjri

I need to PUBLICLY THANK TAYLOR SWIFT @taylorswift & @taylornation13 @treepaine for sending me a box full of Merch & a PERSONALIZED LETTER from Taylor herself for my 30th birthday/for going to NYC 🗽to help as a nurse. This was quite literally the BEST DAY OF MY LIFE. 😍 pic.twitter.com/FqGMsZGixs

— LOVE(r) Whitney (@TaNnEytWiT) May 3, 2020