Caravana de cumpleaños para celebrar a Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado

La sorpresa más linda, mi familia me llenó la sala con globos y esta mega torta, me decían ellos que la vida es ahorita y mañana no sabemos así que a celebrar entre nosotros, los mismos compañeros de cuarentena de siempre. Después empecé a escuchar un escándalo afuera en la calle, mis familiares y amigos en caravana me trajeron muchas pancartas, muchos globos, mucho ruido y mucho amor a distancia. Que ironía, aunque no los pude abrazar me sentí más cerca de ellos que nunca, y más agradecida por tenerlos. Hagan swipe para que vean algunas de las pancartas que mis tíos, mis primos, mi abuela y mis amigos hicieron para cubrir sus carros. Hoy tengo el corazón lleno. (Y si, soy muy muy fan de Game Of Thrones 😜)